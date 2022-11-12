Шольц заявил что ЕС не вводил санкции против российского газа
2022-11-12 01:41
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ЕС не вводил санкции в отношении газа из РФ.
В отношении газа, который поставляется в Европейский Союз из Российской Федерации, не вводились никакие санкции.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Слов Шольца приводит информационное агентство ТАСС.
"Мы ввели санкции против России, но не по газу, - сказал канцлер ФРГ. - И это было сделано намеренно, потому что мы также знали, сколько стран зависели от поставок газа из России, - намного больше, чем мы", - говорится в сообщении.
Опубликовано: Николай Скира
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