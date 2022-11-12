Жителям Херсонской области выделят средства на покупку жилья в Подмосковье
2022-11-12 08:16
Администрация Московской области планирует выделить жителям Херсонской области средства на покупку жилья.
Администрация Московской области в 12 ноября начнет принимать заявки на покупку жилья от жителей Херсонской области, желающих покинуть регион, сообщили на сайте местного правительства.
Губернатор Московской области, комментируя сообщение,пояснил, что в связи со сложившейся ситуацией власти региона решили поддержать жителей Херсонской области. Жилье можно будет приобрести в Подмосковье или любом другом регионе России.
Заявки принимаются в следующих МФЦ: Красногорск, Одинцово, Мытищи и Люберцы.
Опубликовано: Максим Алексеев
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