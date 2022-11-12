Жителям Херсонской области выделят средства на покупку жилья в Подмосковье

Администрация Московской области планирует выделить жителям Херсонской области средства на покупку жилья.

Администрация Московской области в 12 ноября начнет принимать заявки на покупку жилья от жителей Херсонской области, желающих покинуть регион, сообщили на сайте местного правительства.

Губернатор Московской области, комментируя сообщение,пояснил, что в связи со сложившейся ситуацией власти региона решили поддержать жителей Херсонской области. Жилье можно будет приобрести в Подмосковье или любом другом регионе России.

Заявки принимаются в следующих МФЦ: Красногорск, Одинцово, Мытищи и Люберцы.