Салливан заявил, что Байден попросит Си Цзиньпина обуздать пыл КНДР
Байден попытается использовать диалог с председателем Си, как рычаг давления на КНДР, заявил журналистам советник по нацбезопасности США Джейк Салливан.
В понедельник в кулуарах саммита G20 в Индонезии президент США Джо Байден сообщит своему китайскому коллеге Си Цзиньпину, что в интересах Пекина «сыграть конструктивную роль в сдерживании худших тенденций Северной Кореи», заявил журналистам советник по национальной безопасности Джейк Салливан. в субботу на борту самолета Air Force One.
Он также скажет ему, что если развитие ракет и ядерного арсенала Пхеньяна «продолжится по этому пути, то это просто приведет к усилению американского военного и силового присутствия в регионе».
Северная Корея продолжает серию демонстративных испытаний своих баллистических ракет в регионе Желтого и Японского морей, несмотря на позицию прозападных Японии и Южной Кореи.
Опубликовано: Тарас Медведев
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