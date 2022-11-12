Салливан заявил, что Байден попросит Си Цзиньпина обуздать пыл КНДР

Байден попытается использовать диалог с председателем Си, как рычаг давления на КНДР, заявил журналистам советник по нацбезопасности США Джейк Салливан.

В понедельник в кулуарах саммита G20 в Индонезии президент США Джо Байден сообщит своему китайскому коллеге Си Цзиньпину, что в интересах Пекина «сыграть конструктивную роль в сдерживании худших тенденций Северной Кореи», заявил журналистам советник по национальной безопасности Джейк Салливан. в субботу на борту самолета Air Force One.

Он также скажет ему, что если развитие ракет и ядерного арсенала Пхеньяна «продолжится по этому пути, то это просто приведет к усилению американского военного и силового присутствия в регионе».

Северная Корея продолжает серию демонстративных испытаний своих баллистических ракет в регионе Желтого и Японского морей, несмотря на позицию прозападных Японии и Южной Кореи.

