Джо Байден не встретится с принцем Саудовской Аравии на полях саммита G20
2022-11-12 08:29
Президент США не планирует проводить полноценную встречу с наследным принцем Саудовской Аравии на полях саммита G20.
Глава Белого дома Джо Байден не планирует проводить полноценную встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на полях саммита лидеров глав государств G20, сообщил помощник президента США Джейк Салливан.
"Мы не планируем садится за стол переговоров с Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом", - сказал он.
В то же время Джо Байден намерен провести полномасштабные переговоры с лидером Китая Су Цзиньпином.
Опубликовано: Максим Алексеев
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