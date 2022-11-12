Джо Байден не встретится с принцем Саудовской Аравии на полях саммита G20

Президент США не планирует проводить полноценную встречу с наследным принцем Саудовской Аравии на полях саммита G20.

Глава Белого дома Джо Байден не планирует проводить полноценную встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на полях саммита лидеров глав государств G20, сообщил помощник президента США Джейк Салливан.

"Мы не планируем садится за стол переговоров с Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом", - сказал он.

В то же время Джо Байден намерен провести полномасштабные переговоры с лидером Китая Су Цзиньпином.