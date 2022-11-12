Тысячи рабочих-мигрантов прошли маршем в поддержку ЧМ 2022 в Дохе
Редкое событие в Катаре, поскольку рабочие-мигранты смогли провести парад в честь чемпионата мира по футболу 2022 года.
Тысячи рабочих-мигрантов прошли в пятницу в Дохе, одетые в цвета сборных Аргентины, Бразилии или Великобритании, чтобы отпраздновать чемпионат мира за девять дней до начала Мундиаля.
Отмечается, что власти санкционировали инициативу организаторов демонстрации и ее охраняла полиция.
«Полиция была проинформирована заранее», — рассказали AFP организаторы марша.
Парад прошел перед королевским дворцом, где обычно запрещено фотографировать.
Мигранты составляют более 80% 2,8-миллионного населения Катара. Они в основном из Индии, Пакистана, Бангладеш, Непала, а также из Филиппин и африканских стран, таких как Кения и Уганда.
Опубликовано: Тарас Медведев
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