Тысячи рабочих-мигрантов прошли маршем в поддержку ЧМ 2022 в Дохе

Редкое событие в Катаре, поскольку рабочие-мигранты смогли провести парад в честь чемпионата мира по футболу 2022 года.

Тысячи рабочих-мигрантов прошли в пятницу в Дохе, одетые в цвета сборных Аргентины, Бразилии или Великобритании, чтобы отпраздновать чемпионат мира за девять дней до начала Мундиаля.

Отмечается, что власти санкционировали инициативу организаторов демонстрации и ее охраняла полиция.

«Полиция была проинформирована заранее», — рассказали AFP организаторы марша.

Парад прошел перед королевским дворцом, где обычно запрещено фотографировать.

Мигранты составляют более 80% 2,8-миллионного населения Катара. Они в основном из Индии, Пакистана, Бангладеш, Непала, а также из Филиппин и африканских стран, таких как Кения и Уганда.