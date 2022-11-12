По инициативе Германии и Исландии состоится специальная сессия СПЧ ООН по Ирану

Германия и Исландия в пятницу созвали специальное заседание Совета ООН по правам человека, посвященное «ухудшению ситуации с правами человека в Иране» в свете демонстраций в пользу женщин.

Просьбу поддержали в общей сложности 44 страны-члена ООН, поясняется в совместном письме постоянных представителей Германии и Исландии при ООН в Женеве (Швейцария).

Для проведения внеочередной сессии требуется одобрение одной трети из нынешних 47 членов Совета.

Всего, по данным базирующейся в Осло неправительственной организации «Права человека Ирана» (IHR), с 16 сентября в ходе подавления протестов по всему Ирану было убито не менее 304 человек.

Проведение заседания Совета по правам человека состоится в течение недели, как отмечают источники 21 или 24 ноября. Точная дата будет подтверждена в понедельник.