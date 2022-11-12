По инициативе Германии и Исландии состоится специальная сессия СПЧ ООН по Ирану
Германия и Исландия в пятницу созвали специальное заседание Совета ООН по правам человека, посвященное «ухудшению ситуации с правами человека в Иране» в свете демонстраций в пользу женщин.
Просьбу поддержали в общей сложности 44 страны-члена ООН, поясняется в совместном письме постоянных представителей Германии и Исландии при ООН в Женеве (Швейцария).
Для проведения внеочередной сессии требуется одобрение одной трети из нынешних 47 членов Совета.
Всего, по данным базирующейся в Осло неправительственной организации «Права человека Ирана» (IHR), с 16 сентября в ходе подавления протестов по всему Ирану было убито не менее 304 человек.
Проведение заседания Совета по правам человека состоится в течение недели, как отмечают источники 21 или 24 ноября. Точная дата будет подтверждена в понедельник.
Опубликовано: Тарас Медведев
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