В Гватемале арестовали американку, которая охотилась за сокровищами Майя

Американка была арестована в пятницу, 11 ноября, в аэропорту столицы Гватемалы, в ее багаже нашли две монеты майя, сообщило гватемальское правосудие.

Стефани Эллисон Джоллак «теперь придется столкнуться с уголовным преследованием за торговлю национальными сокровищами», - заявил журналистам представитель прокуратуры Моисес Ортис.

Эллисон Джоллак спрятала монеты в свои чемоданы. Судя по изображениям, представленных гватемальским правосудием, речь идет о двух ограненных камнях, представляющих собой несколько фигур.

По словам Моисеса Ортиса, гражданка США получает выгоду от мер, позволяющих ей избежать тюрьмы, но ей запрещено покидать страну и приближаться к местам, где продаются доиспанские предметы, а также она должна посещать суд каждые две недели. Теперь у прокурора есть три месяца, чтобы представить доказательства.

Культура майя пережила свой расцвет в так называемый классический период (250-900 гг. н.э.), а затем пришла в упадок в постклассический период (900-1200 гг. н.э.). Он охватывал мезоамериканскую зону, включая южную Мексику, Гватемалу, Сальвадор, Гондурас и Белиз.