Госбезопасность Латвии взялась за мэра Резекне и Даугавпилса после их выступлений в защиту советских памятников

Мэрам двух латвийских городов приедятся объясняться в Госбезопасности страны после их выступлений в защиту памятников воинам-освободителям от сноса.

Мэр Резекне Александр Барташевич пытался предотвратить снос памятника, который в городе получил название «Алеша».

Он выступил с видеообращением, где рассказал, что «не в силах остановить надругательство над нашими памятниками», а кроме того отметил, что русские в Латвии находятся под давлением. Сейчас он попал в больницу после потрясения в последние дни.

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш в эфире Delfi TV и вовсе выступил с утверждением, что Крым - часть Российской Федерации., что стало немыслимым при нынешнем националистическом режиме в прибалтийской республике.