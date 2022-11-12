Госбезопасность Латвии взялась за мэра Резекне и Даугавпилса после их выступлений в защиту советских памятников
Мэрам двух латвийских городов приедятся объясняться в Госбезопасности страны после их выступлений в защиту памятников воинам-освободителям от сноса.
Мэр Резекне Александр Барташевич пытался предотвратить снос памятника, который в городе получил название «Алеша».
Он выступил с видеообращением, где рассказал, что «не в силах остановить надругательство над нашими памятниками», а кроме того отметил, что русские в Латвии находятся под давлением. Сейчас он попал в больницу после потрясения в последние дни.
Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш в эфире Delfi TV и вовсе выступил с утверждением, что Крым - часть Российской Федерации., что стало немыслимым при нынешнем националистическом режиме в прибалтийской республике.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Госбезопасность Латвии взялась за мэра Резекне и Даугавпилса после их выступлений в защиту советских памятников
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