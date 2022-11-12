Эксперты New York Times считают, что херсонский фронт будет «заморожен»
После маневра ВС России с правого на левый берег Днепра, ВСУ не смогут предпринять, каких-либо действий в этом направлении, считают эксперты New York Times.
Херсонский фронт будет временно «заморожен», считают эксперты и политики, опрошенные изданием.
Развитие событий ожидается теперь на запорожском направлении и основной целью ВСУ станет Мелитополь, который давно и прочно находится под контролем ВС России.
«Есть все больше намеков от войск на местах и близких к ним добровольцев, что украинцы готовятся к новому сухопутному наступлению между этими двумя фронтами, на юг через Запорожскую область в сторону Мелитополя», пишет NYT.
Источники издания не исключают, что стороны и вовсе поставят зимой военные действия на паузу.
Опубликовано: Тарас Медведев
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