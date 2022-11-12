Военкоры показали пример, как фабрика-тролей ВСУ создает фейки о захвате трофеев под Херсоном
После оставления позиций на правом берегу Днепра ВСУ не встречают сопротивления, но картинку дают исправно, чтобы показать, насколько все у них успешно.
Российские военкоры разоблачили один из таких показательных примеров с вертолетом Ми-8 оставленном еще самими украинцами весной.
«Наші воїни затрофеїли руснявий гелікоптер», - сообщают украинские каналы в комментарии к видеоролику.
«Ми-8 и другие вертолеты были захвачены нашими в начале войны. Остальные вертолеты вывезли, а этот остался стоять на аэродроме в нерабочем состоянии», - поясняют в свою очередь военкоры Русской весны.
Ранее сообщалось, что ВСУ везут в оставленные районы Херсонщины нерабочую технику для таких отчетов. Достаточно нарисовать литеру «Z» и можно выдавать за трофей.
Опубликовано: Тарас Медведев
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