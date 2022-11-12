После оставления позиций на правом берегу Днепра ВСУ не встречают сопротивления, но картинку дают исправно, чтобы показать, насколько все у них успешно.

Российские военкоры разоблачили один из таких показательных примеров с вертолетом Ми-8 оставленном еще самими украинцами весной.

«Наші воїни затрофеїли руснявий гелікоптер», - сообщают украинские каналы в комментарии к видеоролику.

«Ми-8 и другие вертолеты были захвачены нашими в начале войны. Остальные вертолеты вывезли, а этот остался стоять на аэродроме в нерабочем состоянии», - поясняют в свою очередь военкоры Русской весны.

Ранее сообщалось, что ВСУ везут в оставленные районы Херсонщины нерабочую технику для таких отчетов. Достаточно нарисовать литеру «Z» и можно выдавать за трофей.