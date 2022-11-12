Кулеба улетел в Камбоджи, чтобы попросить оружие у АСЕАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в субботу, что «война продолжается» после успеха его страны накануне «в отвоевании» города Херсон у российской армии.

Выступая на саммите Юго-Восточной Азии в Камбодже, Кулеба сказал, что борьба за освобождение страны будет продолжаться.

«Мы выигрываем сражения на земле. Но война продолжается», — сказал он журналистам в Пномпене во время двусторонней встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе на полях саммита.

«Я понимаю, что все хотят, чтобы эта война закончилась как можно скорее. Мы, безусловно, те, кто хочет этого больше, чем кто-либо», — сказал он.

«Но пока война продолжается, и мы видим, как Россия мобилизует больше призывников и доставляет в Украину больше оружия, мы, конечно, будем продолжать рассчитывать на вашу постоянную поддержку», — также отметил он.

В октябре Австралия пообещала Украине 30 дополнительных бронемашин Bushmaster и выделила 70 австралийских военнослужащих для обучения украинских солдат в Великобритании.