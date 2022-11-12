НМ ЛНР за сутки уничтожила свыше 50 бойцов и три танка ВСУ
2022-11-12 10:44
В Народной милиции ЛНР сообщили об уничтожении более 50 бойцов украиснкой армии.
В ходе интенсивных боевых действий украинская армия потеряла свыше 50 человек убитыми, сообщил официальный представитель НИ ЛНР Иван Филипоненко.
"Противник понес существенные отери в живой силе и технике. Уничтожено свыше 50 бойцов ВСУ", - написал он в Telegram-канале.
Иван Филипоненко сообщил также об уничтожении двух танков, пятнадцати единицах специальной техники и трех беспилотниках ВСУ.
Опубликовано: Максим Алексеев
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