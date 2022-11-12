СБУ обвинила главу Минздрава в госизмене

Служба безопасности Украины обвинила главу Минздрава Крыма в государственной измене.

Министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский по требования Службы безопасности Украины обвинен в государственной измене.

Константин Скорупский занимает пост главы Минздрава Крыма с июля. Тогда его назначил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Служба безопасности Украины предъявила обвинения главе Минздрава Крыма по статье о государственной измене", - пишет ТАСС.

При этом по данной статье грозит наказание в виде 15 дет лишения свободы.