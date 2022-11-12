Украина завершает строительство забора в трех областях, которые граничат с Беларусью
2022-11-12 12:09
Бетонный забор с колючей проволокой-путанкой, появится на территории Украины, граничащей с Беларусью.
Отмечается, что работы завершаются в приграничных регионах Волыни, Житомирской и Ровенской областей.
Традиционно в этих регионах сильны родственные связи между белорусами и украинцами. Полешуки в соседних деревнях раньше беспрепятственно ходили в гости, в том числе и по поминальным праздникам.
Руководство Беларуси даже с началом СВО разрешило украинцам собирать дикоросы на Ольманских болотах.
Опубликовано: Тарас Медведев
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