Украина завершает строительство забора в трех областях, которые граничат с Беларусью

Бетонный забор с колючей проволокой-путанкой, появится на территории Украины, граничащей с Беларусью.

Отмечается, что работы завершаются в приграничных регионах Волыни, Житомирской и Ровенской областей.

Традиционно в этих регионах сильны родственные связи между белорусами и украинцами. Полешуки в соседних деревнях раньше беспрепятственно ходили в гости, в том числе и по поминальным праздникам.

Руководство Беларуси даже с началом СВО разрешило украинцам собирать дикоросы на Ольманских болотах.