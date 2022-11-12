В Саудовской Аравии устроили фестиваль света, чтобы привлечь внимание к искусству

Фестиваль Noor Riyadh собирает более 130 артистов из 40 стран с 3 по 19 ноября на улицах столицы королевства, которые в эти дни трудно узнать.

Ведущая монархия Персидского залива уже несколько лет пытается позиционировать себя, как пионер культурной жизни региона, привлекая знаменитостей современного искусства для таких выставок, как «Пустыня X» в Аль-Уле, горном и малонаселенном регионе на севере страны.

Noor Riyadh проводится в городе с населением более семи миллионов человек, многие из которых никогда бы не подумали о посещении галереи.

Старт фестиваля 3 ноября ознаменовался световым шоу в общественном парке Аль-Салам, организованном с помощь 2000 дронов, а также рейв-вечеринкой в пустыне, за городом, с ди-джеем, микширующим под перевернутой пирамидой.