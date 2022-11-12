В Саудовской Аравии устроили фестиваль света, чтобы привлечь внимание к искусству
Фестиваль Noor Riyadh собирает более 130 артистов из 40 стран с 3 по 19 ноября на улицах столицы королевства, которые в эти дни трудно узнать.
Ведущая монархия Персидского залива уже несколько лет пытается позиционировать себя, как пионер культурной жизни региона, привлекая знаменитостей современного искусства для таких выставок, как «Пустыня X» в Аль-Уле, горном и малонаселенном регионе на севере страны.
Noor Riyadh проводится в городе с населением более семи миллионов человек, многие из которых никогда бы не подумали о посещении галереи.
Старт фестиваля 3 ноября ознаменовался световым шоу в общественном парке Аль-Салам, организованном с помощь 2000 дронов, а также рейв-вечеринкой в пустыне, за городом, с ди-джеем, микширующим под перевернутой пирамидой.
Опубликовано: Тарас Медведев
Рогов: Киев наращивает военные силы на запорожском направлении
Столкнувшись с поддельными учетными записями, Twitter все еще пересматривает свою систему аутентификации
Офис Зеленского: Украина выстроила 3 км стены на границе с Беларусью
В Саудовской Аравии устроили фестиваль света, чтобы привлечь внимание к искусству
МО РФ: переброска ВС России на левый берег Днепра в Херсоне завершена в 5 утра