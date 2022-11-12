Столкнувшись с поддельными учетными записями, Twitter все еще пересматривает свою систему аутентификации

Столкнувшись с распространением поддельных учетных записей, Twitter представил официальный значок для сертификации определенных профилей и приостановил свою платную систему аутентификации.

«Для борьбы с кражей личных данных мы добавили официальный символ к некоторым учетным записям», — написала влиятельная платформа, купленная 28 октября Илоном Маском за 44 миллиарда долларов.

Этот логотип серого цвета появился в профилях многих рекламодателей, а также, на короткое время, в аккаунте @Twitter.

Илон Маск с момента своего прихода в Twitter настаивал на создании еще одной системы аутентификации, стоимость которой составляет почти 8 долларов в месяц.

«Twitter Blue» позволяет любому получить синюю галочку за подлинность, которая до сих пор была зарезервирована для организаций и частных лиц с определенной репутацией.