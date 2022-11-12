Врачи назвали главные признаки недостаточности работы щитовидной железы

Гипотиреоз — это состояние, при котором организму не хватает гормонов, вырабатываемых щитовидной железой.

Быстро наступающая усталость, даже если сон составлял 8-10 часов в сутки.

Увеличение веса или невозможность похудеть.

Перепады настроения, беспричинное беспокойство, депрессия.

Гормональный дисбаланс, выражающийся в ПМС, нерегулярном цикле и низком сексуальном влечении.

Мышечная боль, не связанная с физическими нагрузками и травмами, боль в суставах, туннельный синдром запястья (слабость) или тендинит — воспаление и дистрофия сухожилий.

Холодные руки и ноги, даже при нормальной температуре окружающей среды. Беспричинный озноб или жар. Низкая температура тела.

Сухая или растрескавшаяся кожа, ломкие ногти, чрезмерное выпадение волос.

Запоры, даже при нормальном питании.

Плохая концентрация внимания или плохая память.

Опухшая шея, храп или хриплый голос.