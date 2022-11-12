В Иране 11 демонстрантов обвинены в убийстве ополченца, связанного с Революционной гвардией

Одиннадцать человек, в том числе женщина, были обвинены после того, как 3 ноября в Карадже, к западу от Тегерана, был убит ополченец, сообщил в субботу высокопоставленный чиновник Министерства юстиции Ирана.

По словам Хоссейна Фазели Хариканди, главы юстиции провинции Альборз, «после трансляции в сети видео и изображений группы бунтовщиков, атакующих бассиджа Сейеда Рухоллы Аджамиана, начато расследование с целью установления и задержания лиц, совершивших это преступление».

«Мятежники напали на этого безоружного охранника, раздели его, нанесли ему ножевые ранения, били кастетом, камнями и ногами, а затем ужасным образом протащили его обнаженное и полумертвое тело по асфальту улицы и между машинами», — заверил Хариканди.

По данным агентства, после предварительного следствия десять мужчин и одна женщина были вызваны в прокуратуру Караджа и вынесены обвинительные заключения.

Bassij (бассиджи)— военизированное ополчение, связанное с Революционной гвардией, идеологической армией Ирана.