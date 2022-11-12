Опытные хозяйки поделились рецептом курицы "A LA CACCIATORE"

Бывает хочется приготовить интересное, но после работы я просто ненавижу долго возиться с заготовками и потом мыть кучу сотейников, мисок и прочих приблуд и тогда я вспоминаю про свой самый простой в этом плане итальянский рецепт курицы "по охотничьи".

Изначально это было охотничье блюдо, в котором использовали всё, что добывали за день: фазан, кролик, дичь. Сейчас этот рецепт осовременен и наиболее часто в нем используется курица, а именно её самая нежная часть - бедрышки. Томят их с сезонными грибами, томатно-винным соусом, травами и специями.

Это блюдо, можно спокойно ставить в холодильник, разогревать на следующий день, а оно станет еще более насыщенным, ароматным и не потеряет свою текстуру.

Время приготовления ~ 1 ч. 30 м.

Что понадобится:

глубокая сковорода

500 гр. куриных бедер

6 зубчиков чеснока

1 желтый перец

1 красный перец

2-3 ст.л. оливкового/любого растительного масла

300 гр. грибов

1 большая морковка

1 луковица

1/2 чашки черных оливок

тимьян/розмарин на вкус

150 мл. красного сухого вина

1 стакан томатной ПАССАТЫ (можно заменить на томаты в сс или томатный сок в крайнем случае)

200 гр. свежих томатов

1/2 ч.л. хлопьев чили (опционально)

зелень по вкусу , я взяла кинзу и свежий шпинат

Советую вам изначально подготовить все ингредиенты, тогда потом будет намного проще и быстрее. Чеснок измельчить, морковь и грибы порезать на дольки, а лук, сладкий перец и томаты порезать на кубики. Грибы можно взять любые, я выбрала шампиньоны "портобелло", они более плотные и мясистые и лучше сохраняют свою структуру, да и чего таить, коричневые шляпки выглядят куда-более аппетитными) Ножки отрезала - они волокнистые и грубоватые, в соусе точно будут лишними.

Куриные бедра заправляем солью и черным перцем. Ставим глубокую сковороду на средний огонь, добавляем пару ложек оливкого масла и бросаем чеснок секунд на 20-30.

Затем добавляем туда грибы, перец, лук, морковь и зелень. Прибавляем огонь и в течении 5-7 минут обжариваем, чтобы лук стал прозрачным, а овощи мягкими.

Помешиваем овощи и выкладываем в сковороду бедра. Не нужно их зажаривать до корочки, ведь ни к этому эффекту мы стремимся в этом блюде, просто доведите их до полуготовности ( признаком будет то, что мясо станет белым).

Добавляем вино и в течении минут 7 даем ему выпариться.

В конце добавляем томатную пасту, нарезанные томаты и хлопья чили. Приправляем солью, перцем ,любимыми специями, убавляем огонь и накрываем крышкой минут на 40. Поверьте, это будут самые долгие 40 минут в вашей жизни, потому что запах реально сводит с ума.