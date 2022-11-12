В центре французского города Лилль обрушилось два здания, предварительно без пострадавших

Здание, расположенное на улицах Пьера Моруа, 42 и 44, в центре Лилля, рухнуло в субботу утром около 9:15 утра по местному времени.

Этот комплекс, в котором располагались книжный магазин и магазин одежды, находился на стадии реконструкции.

Обрушение произошло до того, как поток пешеходов заполнил оживленную улицу, расположенную недалеко от Театральной площади.

«Молодой человек пришел домой в 3 часа ночи и понял, что стена (здания) покоробилась», — пояснила мэр Лилля Мартин Обри, - «Затем он предупредил муниципальную полицию и пожарных, которые решили эвакуировать здание, где находилось около десяти человек»

Мэр Лилля также уточняет, что, по словам курьеров, которые в момент обрушения находились на противоположной стороне улицы, в районе, куда попали обломки обрушившегося здания, в этот моент никого не было.