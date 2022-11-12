Выяснилось, для чего на станциях метро устанавливают железные бочки

Этот необычный предмет видел каждый, кто хотя бы раз в жизни спускался в московскую подземку.

Прошло еще не так много времени и у всех еще свежи в памяти теракты, которые прошли в метрополитенах России. Именно в рамках борьбы с терроризмом в метро и стали появляться специальные «бочки», которые называются ВЗК или «Взрывозащитный контейнер».

Как вы уже догадались, он нужен для того, чтобы в случае опасности поместить в него взрывное устройство. Этому может способствовать опасность взрыва и невозможность вынести устройство подальше от людей.

По сути, ВЗК является средством «последнего шанса» спасти людей. Такие "бочки" способны нейтрализовать или значительно ослабить взрыв. Конструкция наверняка защитит окружающих от детонации устройства, заправленного взрывчаткой, детонирующей на 3 кг тротилового эквивалента. Что бы было понятно – это 30 ручных гранат РГД-5.