Рыболовы рассказали, почему мясо горбуши после разморозки напоминает кашу

Горбуша – это промысловая рыба, принадлежащая к семейству тихоокеанских лососей.

Горбуша – это весьма доступная, а потому крайне популярная разновидность лососёвых. Сегодня найти мороженую горбушу можно в большинстве продуктовых магазинов. Однако, с этой вкуснейшей рыбешкой есть одна большая проблема. В некоторых случаях после разморозки ее мясо превращается в рыхлую субстанцию, напоминающую не то кашу, не то паштет. Выглядит такая горбуша не слишком-то аппетитно. Чаще всего подобные последствия проявляются по одной из трех причин.

Вина продавца или перевозчика:

В первую очередь в рыхлом мясе размороженной горбуше может быть виноват сам продавец. Нередко подобное случается из-за того, чтобы до покупки рыбу уже несколько раз размораживали и замораживали. Каждый цикл разморозки наносит вред рыбьей плоти.

Съедобной от этого горбуша быть не перестает, однако эстетически и вкусовые качества от такого отношения стремительно теряет. Иногда, размораживается и замораживается по несколько раз рыбешка совершенно случайно. Например, такое бывает в случае неправильной работы холодильной камеры.

Просто плохая рыба:

В рыбной промышленности существует такое понятие, как «нерестовые изменения». Как несложно догадаться, речь идет о разного рода отклонениях в организме рыбы, пришедшей на нерест. В некоторых странах ловить нерестовую рыбу запрещено в принципе. Нередко даже при правильном хранении и разморозке рыхлое мясо появляется именно у такой горбуши. Стоит отметить, что на упаковках или консервах, содержащих нерестовую рыбешку, должна быть, соответствующая пометка от производителя.

Вина покупателя:

Наконец, не стоит полностью исключать вероятность того, что сам покупатель мог сделать что-то неправильно. Нельзя просто так взять и разморозить горбушу. Делать это следует «нежно» и без спешки.

Лучше всего после покупки забросить рыбу в холодильник, чтобы она оттаивала постепенно. Подождите хотя бы одну ночь и только после этого переносите тарелку с мороженной горбушей в помещение с комнатной температурой.