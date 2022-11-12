Идеи американских перевозчиков по поводу полных людей
"Американские самолеты могут начать падать из-за растолстевших пассажиров".
Оказывается, что чем больше совокупный вес пассажиров — тем больше топлива приходится затратить на полет. Вот и американский перевозчик United Airlines, пострадавший от эпидемии ожирения в США, заявил, что выведет из продажи до шести кресел на каждом рейсе самолетов Boeing 757, сообщает «Нью-Йорк Пост».
Незанятые места всегда будут расположены в середине салона с 16 по 40 ряд, чтобы равномерно распределить вес пассажиров на каждом рейсе. На каждое запрещенное место будет помещена заламинированная табличка. Ну типа "Не влезать - убьет".
Отличный выход, между прочим. Но вообще, государству надо бы позаботиться о гражданах, конечно. Это ж ненормально - когда более трети людей в стране страдает ожирением! Не о гендерном разнообразии надо думать, а обязательные нормы ГТО вводить. Не смог подтянуться 15 раз и пробежать 10 км - нечего тебе делать в совете директоров компании,
хоть как себя позиционируй.
А то падают то с трапов самолета, то с велосипедов, а потом Россия виновата. На себя посмотрите. Скоро в дилижансах будете ездить, вечерней лошадью.
Опубликовано: Ангелина Крент
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