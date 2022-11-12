Косметологи рассказали, как ультрафиолет влияет на жирную и сухую кожу

UV-индекс показывает уровень ультрафиолетового излучения. Этот показатель обновляется ежедневно и даже ежечасно, а нужен он для предупреждения о необходимости использования различных солнцезащитных средств.

Обладатели сухой кожи в зоне риска:

Влияние ультрафиолетового излучение меняется в зависимости от типа и фототипа кожи. Чем она светлее, тем сильнее подвержена негативному воздействию.

На жирной коже ультрафиолет может спровоцировать чрезмерную выработку себума, который вызовет появление открытых и закрытых комедонов.

А людям с сухим типом кожи нужно относиться к защите особенно внимательно: UV-излучение может нарушать барьерные свойства эпидермиса. Клетки потеряют влагу, а кожа станет ещё более обезвоженной.

Выбирайте SPF-кремы с хорошей защитой без спирта исходя из показателей дневного УФ-индекса и не забывайте пользоваться ими регулярно.