Косметологи рассказали, как ультрафиолет влияет на жирную и сухую кожу
UV-индекс показывает уровень ультрафиолетового излучения. Этот показатель обновляется ежедневно и даже ежечасно, а нужен он для предупреждения о необходимости использования различных солнцезащитных средств.
Обладатели сухой кожи в зоне риска:
Влияние ультрафиолетового излучение меняется в зависимости от типа и фототипа кожи. Чем она светлее, тем сильнее подвержена негативному воздействию.
На жирной коже ультрафиолет может спровоцировать чрезмерную выработку себума, который вызовет появление открытых и закрытых комедонов.
А людям с сухим типом кожи нужно относиться к защите особенно внимательно: UV-излучение может нарушать барьерные свойства эпидермиса. Клетки потеряют влагу, а кожа станет ещё более обезвоженной.
Выбирайте SPF-кремы с хорошей защитой без спирта исходя из показателей дневного УФ-индекса и не забывайте пользоваться ими регулярно.
Опубликовано: Ангелина Крент
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