Вся правда о картошке и главные мифы

Многие годы идут споры между любителями жаренной картошечки и строгими диетологами.

Картофель богат углеводами и его нельзя есть, иначе можно набрать вес:

Дело в том, что клинические исследования показывают, что между потреблением картофеля и ожирением нет никакой связи. Он не жирный обработанный продукт. Это богатый питательными веществами овощ, в котором - да, есть углеводы, но это не отразится сразу на вашем весе.

В 100 гр картофеля:

77 ккал

углеводов - 17,5 г

белки – 2 гр

жиры – 0 гр

крахмала – 15,3 гр

клетчатки – 2,1 гр

Картофель может стать отличным дополнением к любой программе по снижению веса, так как очень полезен и богат питательными веществами и клетчаткой.

Да, картофель содержит углеводы, также, как и листья салата, стручковая фасоль и капуста - углеводы не враги. Углеводы - единственный источник энергии, который может использовать мозг. Без них организм может впасть в состояние кетоза, что в долгосрочной перспективе может иметь негативные побочные эффекты (сторонники кето диеты сейчас закидают нас картошкой).

По правде говоря, в какой-то момент за последние несколько десятилетий каждый макроэлемент был обвинен и назван обществом как «делающий нас толстым». Всего несколько лет назад этим врагом был жир, а теперь он рассматривается, как ответ на все наши проблемы со здоровьем.

Картофель имеет высокий гликемический индекс, который повышает уровень сахара в крови и заставляет набирать вес:

Теоретически да, у картофеля действительно высокий гликемический индекс (ГИ), что, в свою очередь, означает, что он повышает уровень сахара в крови и уровень инсулина. И поскольку инсулин способствует синтезу жира, это может указывать на то, что продукты с высоким ГИ заставляют вас набирать вес, а продукты с низким ГИ – терять вес.

Другой факт, который развеивает этот миф, заключается в том, что мы редко едим просто тарелку картофеля. Его подают вместе с порцией белка и других овощей с высоким содержанием клетчатки, которые могут замедлить реакцию глюкозы в крови.

Все питательные вещества у картофеля находятся в кожуре:

Это вековой миф о том, что все питательные вещества содержатся в кожуре любого фрукта или овоща. Но правда в том, что единственное питательное вещество, которое значительно теряется при очистке картофеля - это клетчатка (после очистки ее количество уменьшится с 2 г до 1 г).

Хорошая новость заключается в том, что большая часть ценных калия и витамина С картофеля содержится в мякоти. Картофель, без кожуры или без него, является отличным источником также витамина B6, углеводов и многого другого.

Сладкий картофель полезнее белого:

Белый картофель обычно употребляют в сильно переработанном виде, например, картофель-фри, тогда как сладкий картофель - батат, как правило, употребляют в более естественном виде, добавляют в супы, запекают. Конечно, это несоответствие влияет на пищевую ценность блюда, но мы не можем приписать это самому картофелю, а скорее, способу приготовления и добавленным ингредиентам.

Если в сладком картофеле больше клетчатки, бета-каротина (провитамин витамина А), то в белом картофеле больше железа и магния. Так что это скорее компромисс, чем соревнование.

Картофель содержит крахмал, который очень вреден:

Да, картофель действительно содержит крахмал, но это не делает его вредным для здоровья. Наш организм расщепляет крахмал, содержащийся в пище, и выделяет его в кровь в виде свободной глюкозы - этот процесс требует много времени и энергии для пищеварения. Но картофель также богат клетчаткой, которая играет ключевую роль в замедлении скорости расщепления крахмала и, более того, в снижении скорости поступления глюкозы в кровоток.

Продукты с высоким содержанием крахмала и клетчатки (например, картофель) на самом деле очень полезны и обеспечивают длительное капельное выделение глюкозы в кровоток, чтобы обеспечить постоянную энергию и предотвратить усталость во всем теле.

Картофель детям лучше не давать, иначе они не будут есть другие овощи:

Картофель - овощ и содержит те же основные питательные вещества или больше, чем другие овощи.

Например, средний запеченный картофель содержит больше витамина C, чем 5 помидоров черри, больше калия, чем банан или чашка нарезанной брокколи, и больше фолиевой кислоты, чем большая морковь, а также является хорошим источником клетчатки и витамина B6. Исследования показывают, что дети, которые ели запеченный, сваренный, протертый или жареный картофель, на самом деле ели больше и другие овощи.

Все способы приготовления картофеля разрушают его питательные вещества:

Если варить картофель, то это вызывает небольшую потерю водорастворимых питательных веществ, таких как витамин C и витамин B6. Белый картофель сохраняет большую часть своего калия и пищевых волокон независимо от того варите, запекаете или жарите картофель.

Например, жарка, поскольку она уменьшает количество воды, на самом деле увеличивает концентрацию основных питательных веществ, включая калий. Недавнее исследование показало, что в пересчете на грамм белого картофеля во всех его приготовленных формах содержится больше калия и столько же пищевых волокон, сколько в других обычно потребляемых фруктах и овощах.