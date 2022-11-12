The Guardian: западные лидеры не примут участие в фотосессии на саммите G20 из-за России

Лидеры стран коллективного Запада не примут участие в групповой фотосессии на саммите G20 из-за присутствия российской делегации.

12 ноября британская газета The Guardian заявила, что западные лидеры отказались принимать участие в официальной групповой фотосессии во время встречи на саммите G20 на индонезийском острове Бали «из-за дискомфорта в связи с присутствием России на саммите», которую будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Отмечается, что по словам высокопоставленных западных чиновников, Европейский союз и Великобритания постараются сделать все возможное, чтобы не только бойкотировать выступление российской делегации на саммите «Большой двадцатки», но и изолировать Россию.