The Guardian: западные лидеры не примут участие в фотосессии на саммите G20 из-за России
Лидеры стран коллективного Запада не примут участие в групповой фотосессии на саммите G20 из-за присутствия российской делегации.
12 ноября британская газета The Guardian заявила, что западные лидеры отказались принимать участие в официальной групповой фотосессии во время встречи на саммите G20 на индонезийском острове Бали «из-за дискомфорта в связи с присутствием России на саммите», которую будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Отмечается, что по словам высокопоставленных западных чиновников, Европейский союз и Великобритания постараются сделать все возможное, чтобы не только бойкотировать выступление российской делегации на саммите «Большой двадцатки», но и изолировать Россию.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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