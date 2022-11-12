Турция назначила посла в Израиле после четырехлетнего перерыва в дипломатических отношениях

Турция назначила посла в Израиле после четырехлетнего перерыва на пути к полному возобновлению дипломатических отношений между двумя странами, о котором было объявлено в августе.

Сакир Озкан Торунлар, опытный дипломат, занимавший должность генерального консула Турции в Иерусалиме с 2010 по 2014 год, был назначен послом Турции в Израиле указом президента Эрдогана, сообщают турецкие СМИ.

После нескольких месяцев консультаций две страны объявили в августе о полном восстановлении дипломатических отношений и возвращении послов.