Турция назначила посла в Израиле после четырехлетнего перерыва в дипломатических отношениях
2022-11-12 14:21
Турция назначила посла в Израиле после четырехлетнего перерыва на пути к полному возобновлению дипломатических отношений между двумя странами, о котором было объявлено в августе.
Сакир Озкан Торунлар, опытный дипломат, занимавший должность генерального консула Турции в Иерусалиме с 2010 по 2014 год, был назначен послом Турции в Израиле указом президента Эрдогана, сообщают турецкие СМИ.
После нескольких месяцев консультаций две страны объявили в августе о полном восстановлении дипломатических отношений и возвращении послов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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