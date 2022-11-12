Ocean Viking покинул Тулон, высадка мигрантов завершена
Гуманитарное судно Ocean Viking, зафрахтованное неправительственной организацией SOS Mediterranee, покинуло военный порт Тулона, сообщила AFP префектура Вар в субботу.
Высадка 230 мигрантов на борту завершилась в пятницу вечером, уточнили в администрации Тулона.
После 20 дней плавания в море в поисках безопасного порта 234 мигранта, спасенных Ocean Viking между ливийским и итальянским побережьями, смогли высадиться в военном порту Тулона.
Среди беженцев 23 женщины и 13 несовершеннолетних. Все они в настоящее время находятся в дачном поселке на полуострове Жьен. Населенный пункт был преобразован в закрытую международную зону ожидания, созданную специально для того, чтобы мигрантов не считали находящимися во Франции.
Им запрещено покидать страну до первоначальной оценки их ходатайства о предоставлении убежища.
По данным префектуры, на данный момент все выразили желание сделать этот запрос. Перед этим они должны будут пройти проверки безопасности, в частности проверки французской внутренней разведки, перед собеседованием с французским Управлением по защите беженцев и лиц без гражданства (Ofpra), агенты которого, как ожидается, в субботу проверят, совместимы ли их профили.
Опубликовано: Тарас Медведев
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