Причины начать есть лук каждый день и кому его нельзя

Лук — это очень ароматный овощ, представитель семейства лилейных. Повара всего мира используют его.

Питательные свойства лука:

Углеводы. Одна средняя луковица содержит около 10 грамм углеводов. Из них 4,7 грамма — сахар и 1,9 грамма — клетчатка. Лук имеет низкий гликемический индекс между 10–15.

Жиры. Сам по себе лук содержит минимум жира. Однако, его часто готовят с добавлением жира, пассируют в масле, либо панируют и обжаривают во фритюре.

Белок. Лук не является высокобелковой пищей, но это компенсируется его другими полезными для здоровья свойствами.

Витамины и минералы. Лук обеспечивает организм витамином С, фолиевой кислотой и марганцем, а также содержит кальций и калий.

Статья носит ознакомительный характер. Не занимайтесь самолечением — это может навредить вашему здоровью. Для уточнения симптомов, методов лечения и профилактики обращайтесь к врачу.

Польза для здоровья:

Лук содержит множество полезных для здоровья фитохимических веществ, которые помогают в профилактике и предотвращении болезней. Наряду с соединениями на основе серы, лук богат кверцетином, который является мощным антиоксидантом.

Польза лука для сердечно-сосудистой системы:

Лук содержит соединения, называемые аллил сульфидами, они помогают предотвратить сердечные заболевания. Витамин С в луке действует как антиоксидант, полезный для сердечно-сосудистой системы.

Наконец, лук богат флавоноидом, называемым кверцетином. Он помогает снижать кровяное давление и борется с воспалениями. Все эти факторы в совокупности с содержанием натуральных волокон и калия в луке, делают его лучшим выбором для тех, кто желает укрепить здоровье сердца.

Научные исследования, касающиеся онкологии:

Аллил сульфиды, содержащиеся в луке, согласно научным исследованиям, могут защитить организм от рака. В частности, диаллил трисульфид отвечает за регулирование нескольких путей, связанных с развитием рака. К ним относятся остановка клеточного цикла, предотвращение миграции раковых клеток и индукция апоптоза (запрограммированной гибели клеток).

Снижает риск ожирения:

Лабораторные исследования предполагают существование нескольких механизмов, с помощью которых лук может препятствовать накоплению избыточного жира. Экстракты лука блокируют образование новых жировых клеток и увеличивают расход энергии за счёт термогенеза.

Считается, что кверцетин эффективен при преобразовании белых жировых клеток в более метаболически активные коричневые жировые клетки. Однако, обратите внимание, эти исследования не проводились на людях, поэтому необходимы дополнительные доказательства актуальности этого преимущества.

Поддерживает мужскую фертильность:

Лук перспективен при лечении мужского бесплодия. Кверцетин, содержащийся в луке, полезен как для подвижности, так и для жизнеспособности сперматозоидов. Было доказано, что экстракт луковой шелухи усиливает активность канала Hv1, который играет решающую роль в функции сперматозоидов.

Исследования показывают, что действие луковой шелухи настолько сильное, что на её основе могут быть разработаны лекарства от бесплодия.

Улучшает память:

Лук содержит инулин — разновидность растворимой пребиотической клетчатки, которая питает здоровые бактерии в кишечнике. Считается, что существует ось кишечник-мозг, связывающая сообщения от пищеварительной системы с деятельностью мозга.

В двойном слепом плацебо — контролируемом исследовании было проверено влияние инулина на настроение и когнитивные способности. Приём инулина показал в результате улучшение кратковременной памяти. Хотя для определения причинно-следственных связей необходимы дополнительные исследования, инулин, содержащийся в луке, может быть полезен для улучшения когнитивных функций.

Аллергические реакции на лук:

Симптомы аллергии, такие как астма, кожная сыпь и насморк, чаще наблюдаются в результате очищения и нарезки лука, а не от его приёма внутрь. Тем не менее после употребления варёного лука наблюдались случаи анафилаксии, как и при типичной пищевой аллергии.

При прикосновении к луку или его употреблении в пищу можно испытывать симптомы аллергии или сразу после контакта, или через несколько часов. Если вы считаете, что у вас аллергия на лук, обратитесь к врачу для полного обследования.

Побочные эффекты от употребления лука:

Лук может раздражать глаза из-за серной кислоты, которая выделяется во время его нарезки. Когда вы режете луковицу, вы разрушаете клетки, высвобождая их содержимое. Ферменты смешиваются с кислотами, заставляя глаза гореть и слезиться. Чтобы уменьшить раздражение, попробуйте надеть очки или охладить лук перед тем, как нарезать его.

Когда мы едим лук, содержащиеся в нём сернистые соединения попадают в кровоток и могут выходить из наших пор при потоотделении. Поэтому некоторые люди могут «пахнуть луком» после его употребления. Лук, особенно сырой, может стать причиной неприятного запаха изо рта. Чтобы избавиться от запаха лука, попробуйте съесть немного петрушки. Лук содержит фруктаны и может вызывать боль в животе, вздутие и газообразование.

Когда едят свежий лук, а не в виде добавок, он обычно считается безопасным. Однако, он может потенциально взаимодействовать с некоторыми лекарствами, поэтому проконсультируйтесь со своим врачом, если в вашем рационе много лука.

Как правильно хранить лук:

Используйте свежий лук в течение 2–4 недель после покупки. Хранить его нужно в сухом, хорошо проветриваемом помещении при комнатной температуре. Перед тем как нарезать лук, промойте его под проточной водой. После того как вы нарежете лук, его можно хранить в холодильнике до 7 дней, но если вы заметили какие-либо признаки порчи, его следует выбросить. В морозилке лук хранится до года.