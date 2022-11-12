Турция нарастила экспорт стеганных одеял в Германию на 40 процентов, укрыла половину Европы

Энергокризис заставил жителей Европы по-другому взглянуть на свой быт, прерогатива теперь отдана качественным теплым вещам, в том числе одеялам.

Благодаря экономической войне России и ЕС, турецкие промышленники выгодно смогли устроиться в нише производства стеганных одеял.

По данным СМИ рост экспорта этой продукции в Германию за 10 месяцев превысил 39%, а в Нидерланды – 37%.

Всего на этой продукции легкая промышленность Турции заработала свыше 119 млн долларов.

Отметим, что от войны и приближающихся холодов выиграл также турецкий туристический бизнес. Предложения сейчас можно отыскать лишь на начло весны, когда немцы, голландцы и британцы вернуться с теплых берегов.