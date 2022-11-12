Турция нарастила экспорт стеганных одеял в Германию на 40 процентов, укрыла половину Европы
2022-11-12 14:54
Энергокризис заставил жителей Европы по-другому взглянуть на свой быт, прерогатива теперь отдана качественным теплым вещам, в том числе одеялам.
Благодаря экономической войне России и ЕС, турецкие промышленники выгодно смогли устроиться в нише производства стеганных одеял.
По данным СМИ рост экспорта этой продукции в Германию за 10 месяцев превысил 39%, а в Нидерланды – 37%.
Всего на этой продукции легкая промышленность Турции заработала свыше 119 млн долларов.
Отметим, что от войны и приближающихся холодов выиграл также турецкий туристический бизнес. Предложения сейчас можно отыскать лишь на начло весны, когда немцы, голландцы и британцы вернуться с теплых берегов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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