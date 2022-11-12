Балицкий: причин для эвакуации населения из Запорожской области нет
2022-11-12 15:02
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий исключил возможность проведения эвакуации населения из региона.
12 ноября временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своём официальном Telegram-канале развеял сомнения некоторых граждан о возможной эвакуации из региона на фоне событий в правобережной части Херсонской области.
Балицкий с уверенностью заявил, что границы Запорожской области «надежно защищены», ввиду чего власти региона не планируют объявлять эвакуацию местных жителей, «так как нет для этого причин».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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