Балицкий: причин для эвакуации населения из Запорожской области нет

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий исключил возможность проведения эвакуации населения из региона.

12 ноября временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своём официальном Telegram-канале развеял сомнения некоторых граждан о возможной эвакуации из региона на фоне событий в правобережной части Херсонской области.

Балицкий с уверенностью заявил, что границы Запорожской области «надежно защищены», ввиду чего власти региона не планируют объявлять эвакуацию местных жителей, «так как нет для этого причин».