Экс-президент России Дмитрий Медведев на фоне «трудной повседневности» напомнил о важных для всей России результатах 2022 года.

12 ноября бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в своём официальном Telegram-канале «в рутине трудной повседневности и под влиянием весьма непростых военных решений» напомнил подписчикам о важных результатах 2022 года как для страны, так и для всех россиян.

Медведев отметил, что Россия защищает своих граждан, а также возвращает и уже вернула свои исконные земли, формируя новый «равноправный» мировой порядок, а не «Штаты с Британией или тёмным Киевом».

Помимо прочего российский экс-президент подчеркнул факт того, что Россия один на один сражается с блоком НАТО, а также ведёт боевую работу, стараясь сохранять жизни бойцов ВС РФ и мирного населения, в чём заключается «огромная нравственная разница» между Москвой и её неприятелями.

В завершении своего поста Медведев также указал на то, что «Россия по очевидным всем разумным людям причинам пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения», намекнув на возможно использование тактического ядерного оружия.