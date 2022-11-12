Рогов: наёмники ВСУ из более чем 40 стран сражаются на Запорожском направлении

Член Главного совета ВГА Владимир Рогов заявил, что в боевых действиях на Запорожском направлении принимают участие наёмники ВСУ из более чем 40 стран.

12 ноября новостное агентство ТАСС, со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, сообщило о том, что в рамках спецоперации на Запорожском участке фронта за Украину сражаются иностранные наёмники из более чем 40 стран.

Рогов уточнил, что подавляющее большинство из иностранных наёмников ВСУ на данном направлении поляки, также замечены выходцы из Японии, Австралии, Канады, Франции, а также ряда других испаноговорящих стран.