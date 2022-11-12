Огородники рассказали, какой лук выбрать: белый, желтый, красный

Обычный репчатый, белый, красный, ялтинский, шалот… на любой вкус, цвет и кошелек.

Лук делится на сорта по вкусу: острые, полуострые и сладкие:

Шалот – это сладкий лук, отличающийся более мягким вкусом, его очень любят использовать во французской кухне. Бывает золотым и розовым. Розовый выращивают в южных областях Франции (он более сладкий), а на севере – лук светлее и острее.

Такая география (север-юг) характерна для всех сортов лука, то есть наш репчатый из Краснодара будет слаще, чем выращенный в Подмосковье.

Репчатый лук – это сезонный продукт в нашей стране, так что весь лук, который большой, крепкий и сочный, это привозной из Средней Азии. Там его выращивают из семян, а такой способ приводит к тому, что лук становится очень уязвимым к болезням и плохо борется с сорняками. Поэтому его постоянно сдобряют ядохимикатами.

ВОЗ признался, что повальное распространение пестицидов является причиной заболевания раком и росту патологий у новорожденных. Репчатый лук закармливают селитрой (нитрат аммония), а она может вызвать тяжелую интоксикацию организма. Азотные удобрения стимулируют развитие лука.

Вред:

Привозной лук может быть заражен паразитами: луковый клещ, луковые нематоды, луковая муха. Такой зараженный лук имеет неправильную форму, поэтому выбирайте только красивый, крепкий, непроросший лук без каких-либо внешних повреждений.

Польза:

В луковых парах находятся фитонциды, которые подавляют рост раковых клеток. Лук признан хорошим онкопротектором. А также, благодаря им, можно понизить вредный холестерин и сахар, защитить сосуды.

Калий благотворно действует на сердечно-сосудистую систему.

Содержит также витамины А, Е, С, РР, витамины группы В.

В репчатом луке больше противобактериальных свойств.

Зато в красном больше биофлавоноидов, почти в 2 раза больше антиоксидантов (защищают сосуды и омолаживают организм, выводит токсины).

В белом луке меньше всего полезных свойств.

В сладких сортах (ялтинский, шалот) – чуть больше полисахаридов и все, больше он ничем не выделяется.

Противопоказания – сырой лук лучше не есть людям, склонным к диарее, имеющим синдром раздраженного кишечника или язву.

Обзор разного вида лука в супермаркетах.

Белый:

без пестицидов и ГМО, много лука с подгнившими попками, островат на вкус, хрустящий, содержание нитратов не превышает допустимых пределов

Репчатый:

без пестицидов и ГМО, жесткий и сочный, хрустящий, много эфирных масел, много лука большого размера, нитраты на пределе допустимого

Красный:

без пестицидов и ГМО, суховат, слабая хрусткость, неправильное хранение (помните, что красный хранится по времени меньше репчатого), это сладкий лук, поэтому есть его надо только в свежем виде, в салатах, например, нитраты на пределе допустимого

Шалот:

без пестицидов и ГМО, несильный вкус, с горчинкой в послевкусии, шалот - очень нежный лук, быстро портится, есть только в свежем виде, хрусткость утеряна, мало эфирных масел, нитраты на пределе допустимого, высокая цена

Ялтинский (красный):

без пестицидов и ГМО, более сладкий, чем обычный красный, сочный, хорошая хрусткость; больше похож на шалот, но с более сильным послевкусием, содержание нитратов не превышает допустимых пределов

Как выбирать:

Лук должен хорошо выглядеть: иметь плотную шелуху, быть твердым и сочным, не иметь никаких внешних повреждений, не быть проросшим, правильно храниться.

Выбирайте маленькие или средний размер, весь большой по размеру лук – подкормленный. Натуральный лук не может быть большого размера.

Сожмите лук в руке – качественный должен хрустеть

Чем светлее лук, тем он ядренее

Если лук слишком легкий для своего размера, значит он заражен паразитами

Россиянин в среднем съедает 11 килограмм лука в год, британец – 9кг, а француз всего лишь 5кг, но именно им мы обязаны созданию лукового супа. Представляю вашему вниманию