Человек, которого подозревают в нападении на полицейских на Северном вокзале в Брюсселе, без труда смог скрыться от правосудия.

Как сообщает AFP, в субботу ,12 ноября известный своими радикальными взглядами Яссин М., 32-летний бельгиец, которого подозревают в убийстве полицейского, был доставлен в университетскую клинику Сен-Люк.

Как рассказал медперсонал клиники, полиция доставила его в комнату ожидания и вышла. Яссин, который потребовал утром психологический уход, некоторое время подождал приема и в итоге скрылся.

Персонал утверждает, что об опасности доставленного полиция никого не предупреждала.