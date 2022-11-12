В Брюсселе террорист, который убил полицейского сбежал из клиники, куда его доставили для психиатрической помощи
2022-11-12 16:47
Человек, которого подозревают в нападении на полицейских на Северном вокзале в Брюсселе, без труда смог скрыться от правосудия.
Как сообщает AFP, в субботу ,12 ноября известный своими радикальными взглядами Яссин М., 32-летний бельгиец, которого подозревают в убийстве полицейского, был доставлен в университетскую клинику Сен-Люк.
Как рассказал медперсонал клиники, полиция доставила его в комнату ожидания и вышла. Яссин, который потребовал утром психологический уход, некоторое время подождал приема и в итоге скрылся.
Персонал утверждает, что об опасности доставленного полиция никого не предупреждала.
Опубликовано: Тарас Медведев
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