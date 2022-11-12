Советы по выбору тыквы и примеры блюд из неё

Осень наступила, а это значит, что без тыквы в осеннем меню не обойтись никак.

Пойдемте выбирать тыкву:

Главное, на что стоит обратить внимание – это размер тыквы. Не ищите самую большую тыкву. Нам же надо приготовить ее, а не изготовить из нее карету для Золушки.

Остановите свой выбор на плоде среднего размера. У спелой тыквы плотная кожура, но при этом она не должна быть деревянной. На тыкве не должно быть трещин, мягких мест и темных пятен. Если они уже есть это говорит о том, что тыква начала гнить.

Теперь рассмотрим виды тыквы:

Мускатная тыква.

Это самая вкусная и сладкая тыква. Мускатные тыквы бывают различных сортов. Мякоть мускатной тыквы легко разваривается в однородную массу без волокон и уплотнений.

Мускатная тыква не подходит для долгого хранения. Дольше декабря ее хранить не стоит. Позднее она утрачивает большинство своих вкусовых качеств и полезных свойств.

Крупноплодная тыква.

Плоды крупноплодных сортов тыквы отличаются своими огромными размерами. Крупноплодная тыква имеет круглую форму, приплюснутую сверху и снизу, ее мякоть не такая сладкая, как у мускатной.

Она прекрасно сохраняется на протяжении многих месяцев, почти не утрачивая свойств. Чем дольше хранится это тыква, тем слаще становится ее мякоть.

Твердокорая тыква.

Мякоть твердокорой тыквы почти несладкая, поэтому именно ее хорошо использовать для приготовления блюд с мясом и несладкой выпечки.

На самом деле, сейчас наблюдается большое разнообразие тыкв на рынке, выбирайте именно ту которая вам нравится или есть в доступе.

Полезная шпаргалка. С чем лучше сочетать тыкву:

У тыквы довольно богатый вкусо-ароматический профиль, в связи с чем, многие вкусовые пары могут показаться вам довольно необычными.

Ярко выраженная сладость тыквы хорошо сочетается с солеными ингредиентами. Сложный по вкусу соленый сыр обеспечивает разительный контраст с простой сладостью тыквы. Попробуйте сочетать тыкву либо с солеными рассольными сырами или с пахучими сырами с плесенью.

Отличным вариантом будут тыквенные равиоли с соусом из горгонзолы. Или же попробуйте такой вариант: обжарьте кубики из тыквы размером 2 см и уложите их в центр тоста. Посыпьте тыкву сыром горгонзола и ненадолго поставьте под гриль.

Плотность мякоти тыквы может обеспечить хороший фон для трав с мощным вкусом, таких как розмарин и шалфей.

Можете попробовать это сами, приготовив рагу из тыквы, фасоли и розмарина.

Нарежьте лук, пассеруйте его в оливковом масле, добавив в конце обжарки три мелко нарезанных зубчика чеснока. Добавьте 500 г мякоти тыквы, нарезанной на кубики размером 2 см, две банки фасоли, томаты черри, одну очень мелко нарезанную веточку розмарина, 250 мл сухого белого вина, 250 мл воды и приправы по вкусу.

Перемешайте, доведите до кипения, накройте крышкой и кипятите на медленном огне в течение 20 мин. Снимите крышку и продолжайте варку, пока тыква не станет мягкой, а большая часть жидкости не испарится.

Классическими специями для тыквы будут корица, имбирь, кориандр, кардамон:

Или же вы можете попробовать кое-что необычное. Запеките тыкву с перцем чили. Нежная сладость тыквы хорошо сочетается с остротой чили, хлопьями морской соли и оливковым маслом.

Для дополнительной копчености лучше использовать сушеный или даже слегка подкопченный чили.

Чеснок по своей природе перевертыш и поработает так, как вам захочется. Запеките его — и он окажется рядом с вкусовым профилем тыквы и по текстуре, и по вкусу.

Карамельность и легкий шлейф цитрусовых ноток тыквы отлично будет сочетаться с орехами. Лучше всего к тыкве подходят те орехи, которые при поджаривании сами уходят в карамельные ароматы — пекан или грецкий орех. В меньшей степени — фундук или миндаль.

Если к тыкве добавить фрукты, то они дадут и нюансы, и компенсируют сладость тыквы. Берете осенние яблоки, твердые груши, сладкие дыни.

Кислинка в яблоках или винограде приглушит сладость тыквы. Лайм позволит цитрусовым ароматам лидировать. Сладость тыквы встречает определенное противодействие резкого, пряного лайма. Попробуйте сочетать их в похлебке (обжаренные куски тыквы в сочетании с оливковым маслом и соком лайма).

Вариантов сочетания ягод с тыквой множество: свежие ягоды для освежающего эффекта; варенье и джем для сочетания текстур и более выраженной кислинки; запекать вместе с добавлением меда, чтобы тыква впитала аромат ягод, а вкусы соединились. А клюквенный или брусничный соус сместит тыкву к великолепным гарнирам. Или послужит тем важным «средним», что связывает воедино мясо и гарнир вместе.