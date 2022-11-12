Интересные факты о наших волосах

Наши волосы представляют собой довольно интересную вещь. Причёсываясь по утрам, мы и не задумываемся о том, насколько они прочны, сколько их у нас.

Волосы и погода:

В теплую солнечную погоду волосы растут немного быстрее обычного. Это связано с тем, что тепло стимулирует кровообращение, а солнце синтезирует витамин D3, о котором я уже подробно рассказывала.

Во влажную погоду, как и при намокании, здоровая прядь волос может растянуться на 30% больше своей первоначальной длины.

Спящих луковиц нет!

Луковица - корень. Если корень есть, то он всегда будет продуцировать стержень волоса, даже если он неполноценный. Никаких спящих режимов у любой корневой системы нет, как и биологических будильников.

А если корневая система заменилась соединительной тканью, то ничего расти не будет.

Лучше вместо того, чтобы верить в этот бред про спящие луковицы, люди бы выучили наизусть 4 стадии жизни волоса: анаген, катаген, телоген и молодой анаген.

Анаген - растет здоровый и толстый волос. Длительность фазы: 5-7 лет. Клетки в этой фазе активно делятся в корневой системе волос.

Катаген - кровообращение прекращается, корню волоса нечем питаться, поэтому клетки перестают делиться, волос не растёт. Длительность фазы: около 2 недель.

Телоген - клетки перестают делиться, а волос покидает нас.

Новый анаген - старый волос покинул нас, но корень остался. И здесь может возникнуть нарушение деления клеток, причины которого может узнать только трихолог.

В Древнем Риме волосы осветляли экскрементами:

В Древнем Риме блонд был в почёте. Богатые римляне даже наносили на волосы золотую пыль.

Красители других цветов делали из ягод, хны и измельченной скорлупы ореха. А вот осветляли волосы голубиным помётом.

Хорошо, что хоть черную краску не догадались делать из собачьих и людских экскрементов, там использовались всего лишь пиявки и уксус: наносили эту смесь на волосы и сидели на солнце до тех пор, пока она не засохнет.

Волосы из-за окрашивания не выпадают (для этого надо сильно постараться):

Чтобы из-за краски выпадали волосы, её компоненты должны достичь луковицы, которые располагаются на глубине 3-5 мм в кожном покрове головы.

Если синтетические компоненты краски попадут на такую глубину, то тут не только волосы повыпадают, но ещё сильно будет сожжена кожа. Придётся навестить врача.

Для того, чтобы краска проникла к луковицам, достаточно передержать её по времени, больше указанного в инструкции.

Если же вы красите сами себе волосы правильно, согласно инструкции, то пострадает только стержень волоса (и то это в основном касается осветления). Волос станет пористым и сухим, но не покинет наш кожный покров.

Волос расскажет о человеке многое:

Волос состоит из углерода (50%), кислорода (21%), азота (17%), водорода (6%) и серы (5%). Пять простых элементов, вроде ничего необычного. Но как же этот придаток кожи помогает криминалистам и судмедэкспертам в раскрытии преступлений!

Волосы несут себе много информации о человеке. Более того, в волосах дольше всего сохраняется информация о приёме наркотических средств. Если в крови наличие наркотических веществ можно обнаружить в течение 3 часов после приёма, в моче - в течение 48 часов, то на волосах эта информация хранится в течение нескольких месяцев.

Забавно, но по волосам невозможно определить пол человека, потому что разницы в строении мужских и женских волос нет.