Важные правила подготовки огорода на зимовку

С началом осеннего периода приходит время не только убрать урожай, но и позаботиться об огороде на зимовку.

Улучшение состояния почвы:

Подготовка земли к зимнему периоду на открытом огороде обязательна. Весь сезон земля истощалась, отдавая все самые ценные минералы для роста плодов.

Как любому живому организму ей нужен отдых для восполнения потраченных ценных свойств.

Чтобы сделать грунт пригодным для дальнейшего использования нужно:

удобрить минеральными веществами, насыщенными фосфором, кальцием, калием. Это могут быть навоз (вид используемого навоза зависит от кислотности почвенного состава), остатки яичной скорлупы;

глинистый грунт рекомендуется засыпать песком, перегноем из листьев растений, золой;

песчаную почву стоит удобрить опилками с компостом. Такая смесь не позволит испариться влажности;

для грунта с повышенной кислотностью используют известь.

Выбор удобрений для земли очень велик. Присматривая тот или иной вид, следует учитывать ее вид, структуру, а также какие растения и культуры будут выращиваться.

Перекапывание и рыхление огорода:

После того как удобрения были равномерно добавлены, следующим шагом будет тщательная перекопка.

Она проводится двумя видами:

безотвальный — земля не разбивается и не переворачивается при копании лопатой. Делается это для сохранения естественной среды микрофлоры;

отвальный метод предполагает, что при копании грунт будет переворачиваться. Нижний слой делается верхним. При этом, оставшиеся семена сорняков окажутся глубоко в земле и весной не смогут прорасти. А те вредители, их личинки, которые обитали в нижнем слое, переместятся на поверхность и их можно будет уничтожить специальными средствами для обработки.

Далее земельную поверхность необходимо разрыхлить. Это поможет ей насытиться кислородом, и тщательно распределить внесенные в нее удобрения.

Обработка огорода от вредителей:

После сбора урожая в земле остается много вредителей, которые способны благоприятно перенести зимовку и не замерзнуть.

Чтобы новый сезон начался без неприятностей для молодых саженцев, важно в осенний период обработать грунт специальными средствами.

В первую очередь применяются распылители от тли, гнили, грибковых бактерий, которые содержаться в водянистой почве.

Осенний уход является профилактикой от заражения болезнетворными бактериями.

Подготовка грядок к зиме:

Не стоит забывать о необходимости подготовки грядок на зимнее время. Именно осенью наступает самое удобное время для разработки схем, вариантов будущей посадки различных культур.

В этот период рекомендуется подготовить теплую грядку, чтобы можно было успешно высадить в ранний весенний период свежую рассаду. Также проводятся работы по закладке новых грядок или изменение старых.

Так прокладывают:

плоские стандартные грядки;

возвышенные высотой от 5 до 10 см. от поверхности почвы;

дренажные высокие от 20 до 50 см. (огороженная конструкция грядки).

Сидераты и мульча:

Некоторые огородники для улучшения состава почвы и искоренения сорняков высаживают сидераты, то есть засеивают после сбора урожая очищенный грунт рожью, овсом, чечевицей, овсом, горчицей.

Данные растения помогают почве стать рыхлее, мягче повысить ее плодородные качества. После всхода сидератов их скашивают и оставляют в земле.

При этом перекопка грунта не требуется. Оставшиеся в земле корневища растений начнут атаковать насекомые и черви, перерабатывая их в органическое удобрение биогумус.

Также в землю огорода можно добавить мульчу (сено, торф, солому).

Мульчирование используют для того, чтобы избежать вымывания верхнего слоя почвы при сходе снега весной.

Таким образом, осенняя подготовка почвы огорода необходима для улучшения ее состояния, восполнения потерянных минеральных веществ, избавления от вредоносных бактерий.