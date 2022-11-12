Шольц резко раскритиковал иранское руководство и пригрозил санкциями

Олаф Шольц выступил с резкой критикой иранского руководства в связи с серьезными нарушениями прав человека в стране.

«Что вы за правительство, которое стреляет в своих граждан? Любой, кто действует подобным образом, должен рассчитывать на наше сопротивление», — сказал он в своем видеоподкасте.

Шольц отвечал на ранее высказанные иранские угрозы. Министр иностранных дел Ирана Хусейн Амирабдоллахян пригрозил последствиями для позиции Германии по этому вопросу.

Шольц прокомментировал продолжающиеся уже несколько недель протесты в Иране, жестокий разгон демонстрантов, аресты и смертные приговоры.

«Мы видим борьбу за свободу и справедливость. И еще: мы видим, как иранские беспилотники атакуют и убивают украинские города. Все это совершенно неприемлемо», - заявил немецкий канцлер.

Он повторил, что должны быть введены дополнительные санкции ЕС против Ирана. Страны ЕС договорились об этом в пятницу.

ЕС уже определился с несколькими пакетами санкций. «Дальнейшие санкции должны быть добавлены на следующей неделе. Мы хотим еще больше усилить давление на Революционную гвардию и политическое руководство».