Алек Болдуин подал в суд на съемочную группу вестерна «Ржавчина»

Иск направлен против оружейника и помощника режиссера, которые передали актеру боевое оружие, сообщили американские СМИ в пятницу.

«Болдуина больше, чем кого-либо другого на съемочной площадке, ошибочно считали причиной этой трагедии», — говорится в документе, поданном в Лос-Анджелес. Болдуин обвиняет подсудимых в халатности.

Несчастный случай произошел из-за того, что пистолет, из которого стреляли, был заряжен настоящими пулями. 64-летний актер собирается восстановить свою хорошую репутацию. Но он также требует компенсации, пишет New York Times.

21 октября 2021 года главный оператор Халина Хатчинс (42 года) была смертельно ранена во время съемок малобюджетного вестерна «Ржавчина» на киноранчо в Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Болдуин, сыгравший главную роль и продюсер в фильме, держал пистолет во время репетиции сцены, когда раздался выстрел. Расследование показало, что в Кольте была настоящая пуля, а не холостые патроны.

Болдуин всегда отрицал вину. Оружейник и помощник режиссера также стали объектами полицейского расследования. Помимо этих двоих, актер также подал в суд на менеджера по реквизиту и ответственного поставщика оружия и боеприпасов.

После инцидента актеру пришлось пропустить съемки ряда фильмов из-за разрыва контрактов, и он требует финансовой компенсации.

Адвокат оружейника отверг обвинения.

«Он (Балдуин) был тем, кто застрелил Галину. Это его вина, больше никто не виноват», — сказал он CNN.

В октябре этого года родственники убитой кинооператора во внесудебном порядке урегулировали гражданский иск к Болдуину и другим участникам производства «Ржавчины».