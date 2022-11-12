Фразы, которые незаметно разрушают отношения

Лучше понимать друг друга и сохранять тёплые чувства поможет простое изменение формулировок.

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Когда мы находимся среди близких, говорить всё, что приходит в голову, поразительно легко. И часто кажется, будто это хорошо — настолько нам комфортно с этими людьми, что мы свободно делимся любыми своими мыслями. Однако иногда наши слова не просто ранят окружающих, а разрушают отношения.

Бекки Уэтстон:

Семейный терапевт.

Пары часто не могут наладить коммуникацию, даже если очень хотят, потому что неловко формулируют свои мысли. Первый думает, что сказал одно, а второй слышит совсем другое. С этого и начинаются недопонимания.

«Это ерунда» или «Всё пройдёт»:

Такие реплики часто говорят с добрыми намерениями. Например, чтобы объяснить партнёру, что ситуация не так катастрофична, как кажется. Однако он может подумать, будто вы игнорируете и принижаете его чувства. Особенно это касается фраз типа «Всё это ерунда», «Просто забей» или «Забудь об этом». Они заставляют чувствовать себя глупо и жалеть о том, что мы вообще решили поделиться своими переживаниями.

Семейный терапевт Аманда Бакуэро советует поддерживать партнёра другим способом. Например, так: «Кажется, это сложная ситуация. Я понимаю, почему тебя это расстраивает. Мы справимся с этим вместе».

«Ты — копия своего отца»:

Или матери, сестры, брата, любого другого человека. В любом случае эта фраза служит для того, чтобы воздействовать на слабые места партнёра. Даже если сам по себе комментарий правдив, такой выпад всё равно несправедлив и неуместен. Этим мы «сокращаем» человека до одной негативной черты характера.

Эбигейл Мэйкпис:

Это безответственно и наказывает партнёра за семейные особенности, которыми он по секрету поделился. Кроме того, подобная реплика может стать триггером, потому что напоминает человеку о чертах, которые ему самому не нравятся в родственниках. Это не приводит ни к каким изменениям, а только ранит.

Вместо того, чтобы сравнивать партнёра с членами его семьи, стоит объяснить ему, что определённое поведение вам неприятно, и попросить его не вести себя так.

«Ты всегда…» или «Ты никогда не…»:

Эти реплики из разряда «всё или ничего» часто проскакивают в моменты отчаяния, но редко по‑настоящему описывают другого человека. Больше того, такая критика автоматически переводит партнёра в режим защиты.

Бекки Уэтстон:

За все годы, что я работаю с семьями, я ещё не встречала партнёра, которому всё равно, который не слушает вторую сторону или всегда, в 100% случаев делает или не делает что‑то. Такое возведение в абсолют приводит только к одному — близкий человек начинает воспринимать в штыки всё, что звучит после этой фразы. Люди закрываются, когда слышат необоснованные обвинения.