Черты внешности, которых девушки стыдятся чаще всего

Женщины обожают придумывать себе недостатки! Это плохо не только в психологическом плане, ведь критика ведет к повышению стресса и тревожности.

Нависшее веко:

Нависшее веко не любят визажисты, потому что с ним очень тяжело рисовать стрелки. Собственно говоря, это все… нависшее веко не является недостатком!

Сейчас мы не говорим про птоз, когда веки опускаются слишком низко, это уже вопрос не столько эстетики, сколько медицины. И не говорим про возрастное опущение век, хотя это такая же данность, как и любой другой признак старения. А исключительно про форму глаз, форму век, которые у многих с юности!

Этому элементу придается слишком большое значение, хотя есть простое и логичное решение: признать, что нависшее веко не мешает быть глазам красивыми, подобрать аккуратный смоки и сделать ресницы пышнее.

Даже наоборот, нависшее веко помогает сделать томный, привлекательный взгляд.

Да, придется отказаться от теней с различными графическими эффектами, блестками и переливами на подвижном веке, их все равно не будет видно, а движения век перетрут такие тени в кашу. Зато умение клеить пучковые реснички и прокрашивать ресницы так, чтобы они смотрели вверх – заменит все сложные макияжи по эффектности результата!

Расширенные поры и мелкие морщинки:

Различные редакторы для обработки фото и видео, стерли поры с лиц звезд и моделей. Фотографии на телефон тоже поры передают крайне редко, даже при отключенных фильтрах. И кажется, что поры есть только у тебя лично, а у всех остальных их нет. Но это, конечно, не так!

Поры можно скрыть косметикой, можно немного сгладить уходом, но даже у Ким Кардашьян, которая вкачивает в свое лицо миллионы, поры есть, и они довольно большие.

Поры слабо визуально выражены на сухой тонкой коже, но обычно такая кожа имеет ряд свои проблем, которые не дают порадоваться отсутствию пор. Мелкие морщинки на такой коже появляются раньше.

И тут проблема в том, что большинство женщин разделилось на 2 лагеря.

Первый лагерь – игнорщицы. Они не видят поры и морщинки, если и видят, то делают вид, что у себя их не замечают. Что с этим не так? Нет проблемы – нет контроля. Мелкие морщинки можно корректировать, как и не допустить преждевременного и излишнего расширения пор. Убрать их полностью нельзя, но держать чистыми и помогать отведению кожного сала, чтобы поры не становились больше - можно!

Второй лагерь – фаталистки. Они видят проблему, но не решают ее на уровне регулярного ухода. Это разовые истеричные пилинги, походы к косметологу, метания, но не планомерный уход.