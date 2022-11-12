Тесс Кристиан решила никогда не улыбаться, чтобы не было морщин

Удивительно, что она начала это практиковать с 10-ти летнего возраста, вот это уровень осознанности и самоконтроля.

По мнению Тесс, такая методика «продления молодости» более гуманна для организма, чем ботокс. А вот по мнению психологов и врачей... нет!

Всем известно, что искренняя улыбка снимает стресс и даже способна снизить частоту сердечного пульса, а значит, и повысить иммунитет, ведь «все болезни от нервов».

Но дело не только в этом. Недостаточно заблокировать мышцы лица, чтобы навсегда забыть о морщинах. С возрастом абсолютно у всех теряется эластичность кожи и снижается её способность к регенерации, именно это и является главной причиной визуального старения.

Однако, у представителей разных этнических групп это происходит в разное время! И есть у меня подозрение, что в этом и кроется секрет прекрасного внешнего вида Тесс, ибо уж она похожа на другую знаменитую неувядающую красавицу.

Так что предлагаю просто вспомнить четыре золотых правила красоты, которые совершенно точно работают на вашу «молодость», независимо от того, улыбаетесь вы или нет и к какой этнической группе относитесь.

Качественная защита от солнца. Ею не стоит пренебрегать, даже если вы любительница загара. Поверьте, свой загар вы всё равно получите, просто не так быстро. И помните, что один час нахождения на солнце в 9 утра по интенсивности воздействия ультрафиолета может быть равен 15 минутам в полдень.

Хорошее увлажнение. Причём, как внешнее косметическое, так и внутреннее. Не забывайте пить достаточное количество воды.

Снижение стресса. Увы, но от расстроенных чувств мы можем получить и лишний вес, и тусклый цвет лица, и... новые морщины. Так что лучше почаще улыбайтесь! Пусть это будут радостные морщинки :)

Регулярность! Только ежедневный рутинный уход за собой даст настоящий видимый результат. Увы, многие им пренебрегают, видя мгновенный эффект от какой-нибудь новомодной масочки или процедуры. Но база вашей красоты именно в ежедневной работе над собой. Не забывайте об этом!