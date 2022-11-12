Болезнь, которая передается через каннибализм

Форе — народ, живущий в горных районах Новой Гвинеи. До 1930-х никто не знал об их существовании.

Самое чуждое для нас в их традициях — это каннибализм. Форе поедали своих умерших родственников, для них это был ритуал любви и почтения.

Приблизительная логика такая: если поместить тело усопшего в землю, то его сожрут черви, если оставить под открытым небом — то сожрут другие твари. Уж лучше, чтобы умершего съели те, кто его любит.

Бóльшая часть нагрузки в ритуале почтения была на женщинах. Их тела, по верованиям Форе, лучше подходили для проводов в загробную жизнь.

Женщинам приходилось есть почти всё. Исключением оставался лишь желчный пузырь. Чтобы справиться с большим количеством плоти, женщины готовили небольшие закуски, которые раздавали окружающим — главным образом, детям.

От мозгов умершего не оставалось ничего — это обстоятельство ключевое для дальнейшего повествования.

Безумный смех — один из симптомов страшной болезни:

Португальские мореплаватели еще в 16-ом веке исследовали те земли Новой Гвинеи, но до Форе не добрались — слишком долог и труден был путь в горы.

Первое столкновение Форе с западной цивилизацией произошло в начале 20-ого века, но об их каннибализме стало известно спустя пару десятилетий. А признаки страшной болезни явили себя в полной мере в 40-50-ые годы.

К тому времени 2% ежегодного погибали от Куру — так эту болезнь назвали тогда и название закрепилось.

Человек не способен больше управлять своими мышцами и эмоциями в полной мере. Физиологические функции приходят в беспорядок, а на лице застывает кривая, пугающая улыбка, иногда перерастающая в безудержный смех.

И хотя последний из симптомов был не частым, но газетчики прозвали Куру "Смеющейся смертью".

Что такое Куру?

Это прионное заболевание. Таких болезней несколько, и все они смертельные. Их суть в неправильных белках — прионах. Когда такой белок попадает в организм, он способен нарушать укладывание других белков в правильные формы.

В результате другие белки тоже становятся прионами — и болезнь становится сильнее.

Это очень похоже на инфекцию, но ни вирусы, ни бактерии в ней не виноваты.

Считается, что болезнь среди Форе появилась в начале 20-го века. Если бы она была там и раньше, то этот народ попросту бы вымер еще до своего открытия.

Возможно, у кого-то из форе больше ста лет назад появилась спонтанная форма болезни Крейтцфельдта — Якоба. Это еще одна из прионных болезней, но в крайне редких случаях она может появляться сама по себе, из-за генетического вывиха биологической реальности.

И вот мозг того бедолаги попал в желудки его близких, прионы освоились, достигли мозга — и болезнь пошла дальше.

Прионы превращают мозг во что-то, похожее на губку: нервная ткань становится рыхлой и неоднородной. На картинке ниже мозжечок, пораженный прионами:

Расследование:

В 50-60-ых годах к Форе активно приезжали антропологи и другие ученые. Они, главным образом, изучали уклад их жизни, но страшный недуг сразу бросался в глаза, поэтому антрополог Ширли Линденбаум и невролог Хорнбрук занялись именно этим вопросом.

Сначала подозрение пало на токсины или инфекцию, но характер распространения не подходил. К тому же источников токсинов найти не удалось.

Потом винили гены, но Хорнбрук заметил, что заболевают чаще не родственники, а те, кто находится близко друг к другу — то есть соседи. К тому же мужчин болезнь затрагивала меньше всего.

И вот, наконец, выяснили, что виноват ритуальный каннибализм. Правда, для этого пришлось пожертвовать парой обезьян. Им ввели частички мозга аборигена, который умер от болезни, — и через пару месяцев недуг проявил себя.

С этого момента стало ясно, как болезнь передается.

Что сейчас?

Практики каннибализма исчезли еще в 70-ых годах. Но эпидемия закончилась только в 2009 году — тогда зафиксировали последнюю на данный момент смерть от Куру.

Все дело в том, что инкубационный период Куру может достигать 30 лет, поэтому многие люди заболевали гораздо позже последнего ритуала, в котором участвовали.

С 60-70-ых годов о прионных болезнях стало известно гораздо больше, во многом благодаря изучению Куру в племенах Новой Гвинеи.