При обстреле украинскими военными Новой Каховки погиб один человек

Власти Новой Каховки заявили, что один человек погиб при обстреле города украинскими военнослужащими.

В субботу вечером, 12 ноября 2022 года, российское интернет-издание «РИА Новости», со ссылкой на представителей власти Новой Каховки, сообщили о том, что в результате обстрела служащими Вооружённых сил Украины населённого пункта погиб один человек.

Новокаховские чиновники также добавили, что при обстреле со стороны Украины ранения получили три мирных жителя административного центра Каховского района Херсонской области.