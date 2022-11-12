При обстреле украинскими военными Новой Каховки погиб один человек
2022-11-12 18:27
Власти Новой Каховки заявили, что один человек погиб при обстреле города украинскими военнослужащими.
В субботу вечером, 12 ноября 2022 года, российское интернет-издание «РИА Новости», со ссылкой на представителей власти Новой Каховки, сообщили о том, что в результате обстрела служащими Вооружённых сил Украины населённого пункта погиб один человек.
Новокаховские чиновники также добавили, что при обстреле со стороны Украины ранения получили три мирных жителя административного центра Каховского района Херсонской области.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Рогов: Киев наращивает военные силы на запорожском направлении
Postnord возобновит почтовое сообщение с Беларусью и Россией
Офис Зеленского: Украина выстроила 3 км стены на границе с Беларусью
Госсекретарь США Блинкен: Украина должна сама решить, когда вступать в переговоры с Россией
МО РФ: переброска ВС России на левый берег Днепра в Херсоне завершена в 5 утра