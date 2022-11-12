Неизвестные стороны жизни Стивена Хокинга

Стивен Хокинг известен мировой общественности как физик-теоретик, писатель, космолог, автор научных изданий. Автор космологической теории, которая объединила общую теорию относительности и квантовую механику.

Семья:

Стивен Хокинг родился 8 января 1942 года, ровно через 300 лет после смерти астронома Галилео Галилея, но это ему ни о чём не говорило, он не верил в знаки и предначертание. Он был рождён образованными родителями в Оксфорде.

Его мать, Изабель Эйлин Хокинг была одной из немногих женщин, которым удалось поступить в Оксфордский университет. Она изучала экономику, философию и политику, а затем работала секретарем медицинских исследований.

Отец - Фрэнк Хокинг так-же обучался в Оксфорде, но на медицинской кафедре, специализируясь на тропических болезнях. Исследования Фрэнка привели их в Лондон, но когда Изабель забеременела Стивеном, она уехала из столицы в Оксфорд в поисках более безопасного места. Лондон, на тот момент, еще не оправился от последствий начала войны 1941 года.

У Стивена было две младшие сестры - Филиппа и Мэри, а также приемный брат Эдвард. Стивен начал свое образование в школе Байрон-Хаус в Хайгейте, пригороде Лондона, очень прогрессивной школе. Хокинг говорил, что учителя не верили в то, что ученики понимают хоть что-то, и обвинял их в своей неспособности читать до восьми лет.

Образование и первый учитель:

Когда ему было восемь, семья переехала к северу от Лондона, в Сент-Олбанс, Хартфордшир, когда Фрэнк стал главой отдела паразитологии в Национальном институте медицинских исследований. Он хотел, чтобы Стивен тоже занялся медициной, но его сын уже был очарован звездами и проводил большую часть своего времени, глядя на небо и за его пределы.

Хокинги были весьма эксцентричны. Вместо того, чтобы болтать за ужином, каждый молча сидел и читал книгу. Они жили в большом доме, держали пчел в подвале и ездили на машине предназначенной для лондонского такси.

Семья Стивена высоко ценила образование. Когда ему было 13 лет, его отец хотел, чтобы он поступил в престижную Вестминстерскую школу, расположенную рядом с Вестминстерским аббатством. Но Стивен заболел и не сдал экзамен на стипендию, а платное образование семья себе позволить не могла. Так он остался учеником в школе Сент-Олбанс. Возможно и к лучшему.

Именно в Сент-Олбанс он встретил вдохновляющего учителя Дикрана Тахту. Хокинг сказал, что Тахту открыл ему глаза на устройство Вселенной - математику. Вместе они построили первый вычислительный прибор для Стива - из старых деталей часов и телефонного коммутатора.

Хокинг сказал: «За каждым выдающимся человеком стоит исключительный учитель.»

Изначально он хотел изучать математику в университете, но его отец беспокоился, что выпускник математического факультета не сможет найти себе работу. Через время Стивен выиграл стипендию для изучения физики в Оксфорде.

Высшее образование:

Первые полтора года, которые он учился в университете, ему было скучно, и занятия казалась ему смехотворно легкими. К тому же он был одинок, и у него не было общественной жизни.

Но всё изменилось, когда он решил присоединиться к лодочному клубу своего колледжа. Его громкий голос и легкий вес сделали его идеальным рулевым - человеком, отвечающим за лодку. Один из лодочников заметил, что ему часто казалось, что «… его разум находится в звездах и работает над математическими формулами.»

Но он не прикладывал усилий к учебе. Он сказал, что в среднем он проводил всего час в день, работая, в течение всего своего времени в Оксфорде. Это затрудняло сдачу экзаменов и чуть не поставило под угрозу получение диплома "первого класса", необходимой ему для поступления в Кембриджский университет для учебы в аспирантуре.

Его результаты находились между "первым" и "вторым" классом, поэтому ему пришлось сдать устный экзамен. Во время устного выступления его попросили описать свои планы. Он ответил:

«Если вы дадите мне первый, я поеду в Кембридж. Если я получу второй, я останусь в Оксфорде, поэтому я ожидаю, что вы дадите мне первый.»

Кембридж:

Хокинг получил степень бакалавра физики первого класса в 1962 году и начал работать над исследованиями Вселенной на кафедре космологии, в Кембридже.

Он был разочарован, когда обнаружил, что его научным руководителем назначили физика Денниса Сиама, а не более известного астронома Фреда Хойла. Однако это оказалось замаскированным благословением.

Хойл редко бывал на кафедре, а Сиама - часто и всегда был готов к диалогу, этим он сильно помог Хокингу в развитии научного виденья. Также Хойл не был поклонником теории Большого взрыва - теории о том, что у Вселенной было начало, когда она расширилась с невообразимой силой.

Это Хойл придумал термин «большой взрыв», чтобы высмеять теорию, так как то, что происходило в первые секунды жизни вселенной не имеет ничего общего со взрывом, да и в дословном переводе "Big Bang Theory" звучит как "теория большого бабаха", что, мягко говоря, не очень научно.

Сиама был счастлив, что Хокинг стал исследовать начало времени. Но прежде чем он смог углубиться в свои исследования, он получил ужасающие новости. Ещё во время учёбы в Оксфорде он заметил, что становится все более неуклюжим. Он однажды даже упал с лестницы, и единственное, что ему посоветовал доктор - прекратить пить пиво.

Встреча с недугом:

В 1963 году в Кембридже у Хокинга было диагностировано заболевание двигательных нейронов, называемое боковым амиотрофическим склерозом или БАС, эта болезнь постепенно парализует человека, поскольку мозг перестаёт контролировать мышцы.

Ему был всего 21 и врачи сказали, что ему осталось два года. Хокинг впал в глубокую депрессию. Он чувствовал, что нет смысла продолжать учебу. В своих мемуарах он написал:

«Я чувствовал, что это очень несправедливо - почему это должно происходить со мной? В то время я думал, что моя жизнь окончена и я никогда не смогу реализовать свой потенциал.»

Однако болезнь прогрессировала медленнее, чем ожидалось. Сиама призвал Хокинга вернуться к своим исследованиям. Величайшая работа Хокинга произвела революцию в нашем понимании черных дыр: идеально круглой области пространства, которая образуется, когда звезда коллапсирует в конце своего жизненного цикла.

Время великих открытий:

Общая теория относительности Альберта Эйнштейна предсказала черные дыры. Теория объясняет, как гравитация искажает пространство-время. Гравитационное притяжение черной дыры столь велико, что ничто не может избежать ее, даже фотоны, которые создают свет. Потому всё, что приближается к черной дыре оказывается искажено, как в кривом зеркале.

Эйнштейн не был полностью уверен в существовании этих загадочных монстров, но работа британского математика сэра Роджера Пенроуза доказала, что то, что вся материя действует согласно общей теории относительности действительно приводит к образованию черных дыр. За это исследование он получил Нобелевскую премию в 2020 году.

Хокинг стал одержим черными дырами. И сделал ряд важных открытий о них, например - что они не совсем черные. Он обнаружил, что они излучают свет сразу за горизонтом событий - границей между нормальным пространством и пространством, подверженным гравитации черной дыры, откуда ничто не может уйти.

Вопрос о том, можно ли восстановить хоть какую-то информацию по излучению от черной дыры до сих пор остётся открытым. Хокинг использовал свое исследование черных дыр, чтобы ответить на более важный вопрос: откуда же возникла наша Вселенная?

Он черпал вдохновение в работе Пенроуза, которая показала, что глубоко внутри черной дыры существует сингулярность, в которой рушатся все представления о пространстве и времени. Хокинг применил то же самое мышление к Вселенной: высказав предположение, что она также началась в сингулярности, добавив доверия к "теории Большого взрыва", согласно которой Вселенная возникла в один момент времени, а не существовала всегда.1