Профессионалы рассказали, как проводить уборку

Для облегчения и ускорения процесса уборки в доме сметливые женщины придумали массу лайфхаков.

Подготовка:

Перед началом уборки залейте, засыпьте всё, что потом планируете отчистить. Например, грязную посуду замочите в воде, сантехнику – залейте специальным средством, решётку от духовки можно поместить в пакет с нашатырём, нанесите чистящие спреи на керамические поверхности. Пока вы будете убираться, всё это отмокнет, и вам будет легче это отмыть.

Необходимый инвентарь:

Профессионалы возят с собой тележку со всем необходимым для уборки, чтобы не бегать туда-сюда, а всё было под рукой. Дома, конечно, в такой тележке нет необходимости, но обзавестись ёмкостью, типа пластикового контейнера, не помешает.

Туда поместить тряпки, перчатки, щётки, чистящие средства, чтобы вам не пришлось долго искать. Каждой хозяйке, наверное, хотелось бы иметь под рукой универсальное средство, которым бы можно было мыть и стирать всё подряд, но, увы, такого ещё придумали. Однако, скупать сотни флаконов с бытовой химией всё же не стоит. В вашем багаже должны быть: спрей для стёкол, жидкость для мытья посуды, средство для мытья полов, чистки сантехники и желательно воск для полировки, также не помешает средство для удаления известкового налёта.

Всё делать по порядку:

Вы сэкономите время, если не будете перескакивать с места на место, из комнаты в комнату, а начнёте убирать одну комнату по кругу и сверху вниз. Протрите сначала потолки, стены, окна, двери, вертикальную мебель сверху вниз. Затем плавно переходите на горизонтальные участки. Пропылесосьте всё, что нужно и переходите на мытьё полов.

Тряпки, губки:

Для генеральной уборки купите набор разноцветных тряпок и определите по цветам тряпку для сухой уборки, влажной, для зеркал и стёкол, для полировки. Это позволит вам не перетаскивать грязь с места на место. Имейте под рукой меламиновые губки, это недорогое средство способно без применения химии отчистить практически любую поверхность: сантехнику, подоконники, вытяжки, плиты и микроволновки, корпусную деревянную мебель или МДФ. Нужно лишь немного намочить губку и потереть загрязнение.

Скребок:

Сложные загрязнения на керамической плите, такие как от пригоревшего молока, разбрызганного жира поможет отчистить скребок с широким лезвием. После него не остаётся царапин, это механическое приспособление может отчистить даже старую накипь. Перед началом процедуры плиту необходимо залить специальным средством.

Пыль:

Все хозяйки знают, как быстро пыль оседает на поверхности. Казалось, только всё протёрли, а уже мелкие частички снова оседают на мебель. Для отсрочки появления пыли на поверхностях попробуйте протирать её тряпичной салфеткой, слегка смоченной в средстве, предназначенном для чистки стёкол, она обладает антистатическим эффектом и будет отталкивать частицы пыли какое-то время.

Ещё один способ борьбы с пылью – использование пара. После применения бытовой химии, её трудно полностью смыть с поверхности, к остаткам средств грязь прилипает быстрее. Опытные клинингеры советуют применять пароочиститель, после него не останется липких следов, также им хорошо освежать ковры.

Марганцовка:

Если вам предстоит уборка в нежилом, сильно захламлённом помещении, где, как правило, присутствует специфический запах, побороть его поможет обычная марганцовка. Протрите её раствором все поверхности, она уберёт запах и продезинфицирует помещение.

Уксус:

Часто после ремонта на полу остаются после побелки белые разводы, которые очень долго нужно смывать. Для ускорения процесса в воду для мытья полов добавьте уксус: на 1л воды 2 столовые ложки уксуса 70%. Правда пару раз придётся сменить воду, а потом вымыть всё с обычным средством, которым моете полы.

Уксус, как и лимонная кислота, прекрасно справляются с белым налётом от воды на кранах, так как кислота прекрасно растворяет мел. Только не забывайте во время работы с этими средствами надевать перчатки, чтобы уберечь руки от повреждений.