Эксперты рассказали, откуда взялось поверье, что нельзя фотографировать спящих людей

Творческие люди, в число которых входят и фотографы, в погоне за красивым и необычным кадром могут пойти на многое.

Как появилась примета:

В XIX веке, когда в Англии царила викторианская эпоха, стало модным делать посмертные фотографии. Чтобы сделать последний снимок усопшего, родственники стали приглашать фотографов. Со временем дело дошло до абсурда, умерших стали «оживлять»: делать макияж, одевать лучшие одежды, придавать естественные позы и помещать среди интерьера, как живых. Крайней степенью кощунства выглядели фотографии почивших детей.

А обезумевшие от горя матери, которые потеряли младенца в процессе родов или сразу после них, чтобы как-то сохранить память, стали фотографироваться с мёртвым ребёнком на руках, будто бы он спит.

Сейчас такое вызовет лишь шок и неприятные эмоции, а тогда считалось нормой. Странная традиция осталась пережитком, но жутковатый шлейф остался, поэтому многим фотографии спящего человека напоминают классический посмертный снимок и считается дурной приметой.

Можно запереть душу человека:

Согласно некоторым традициям, душа спящего человека выходит из тела и отправляется путешествовать по духовным мирам, постоянно оставаясь на энергетической связи с хозяином и разорвать эту связь может только смерть.

Случается, что душа оказывается в астральном мире, полном всяких существ, и, если человеку снится кошмар с преследованием по длинному коридору, значит душа столкнулась с тёмными силами. Спящий человек оказывается беззащитным перед этой злобной сущностью, и если его сфотографировать в этот момент, то выход для блуждающей души может оказаться закрыт.

На спящего могут наложить порчу или сглаз:

Человек, когда спит, беззащитен, ослабевает и его энергетический потенциал, тем самым становясь доступным негативным потокам, под которыми всякие ведуньи и ворожеи подразумевают сглаз и порчу.

По этой причине, если фото спящего человека попадёт в руки чёрному магу, он сможет наложить на него сильнейшее заклятие. Отмечается, что по этой же причине не стоит и рисовать человека, который крепко спит.

Почему нельзя делать фото спящих младенцев и беременных женщин:

Эти две группы более уязвимы энергетически. По одному из поверий новорождённый 40 дней живёт без духовной защиты, поэтому его и показывать не рекомендуется посторонним людям. Его энергетическое поле слишком слабое, чтобы противостоять злым силам. После этого срока у малыша появляется ангел-хранитель, который защитит его от дурного глаза.

Согласно примете, фотографирование спящей беременной женщины может спровоцировать осложнения. Конечно, никаких научных доказательств всем этим суевериям нет, а появились они в те времена, когда богатые дамы любое плохое самочувствие объясняли сглазом и порчей. К примеру, сфотографировали беременную женщину спящей, а через какое-то время случилось какая-нибудь неприятность со здоровьем, лет 200 назад она назвала бы причину случившемуся тот самый снимок.