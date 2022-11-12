Врачи назвали 3 самых полезных овоща в мире

Растительные продукты рекомендуется добавлять в рацион всем, кто следит за собственным здоровьем.

Цветная капуста:

Если вы до сих пор не "распробовали" данный продукт питания, то самое время это сделать. Состав цветной капусты безупречен, так как содержит все необходимое для улучшения состояния здоровья.

Но это не главное преимущество капусты. Дело в том, что практически все питательные вещества способны усвоиться организмом на 100 %.

Болгарский перец:

Эксперты считают, что данная разновидность перца является невероятно ценной за счет того, что в составе продукта можно обнаружить высокую концентрацию витаминов А и С.

Поэтому болгарский перец стоит есть на регулярной основе.

Шпинат:

Если вы хотите стать долгожителем, то каждый день употребляйте по 50-100 граммов данного листового овоща. У шпината большое количество полезных свойств.

Поэтому его можно сравнить с настоящим витаминно-минеральным комплексом.