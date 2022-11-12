Николаев остался без водоснабжения минимум на 15 дней

Губернатор Николаевской области Виталий Ким заявил, что жители Николаева минимум 15 дней проведут без водоснабжения.

12 ноября губернатор Николаевской области Виталий Ким в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что воды в Николаеве не будет на протяжении не менее 15 дней.

Ким пообещал жителям административного центра Николаевской области, что «в ближайшей перспективе вода будет», но в настоящее время специалисты занимаются обследованием водозаборов.